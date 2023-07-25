Неманский прокурор, подозреваемый в получении взятки, не смог выйти из СИЗО

Руководитель прокуратуры Немана Антон Тюрин, подозреваемый в коррупционном преступлении, не смог оспорить решение суда о помещении его в СИЗО. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Тюрин дважды пытался оспорить избранную ему судом меру пресечения на время расследования. Первое постановление Ленинградского районного суда было оставлено без изменений апелляционным определением облсуда 25 мая — тогда срок его содержания под стражей был определен до 5 июля.

Далее по ходатайству следствия районный суд продлил ему срок содержания под стражей до 4 сентября. Это решение Тюрин также обжаловал, но 21 июля апелляционная инстанция оставила постановление без изменений.

12 мая 2023 года стало известно, что в Калининградской области задержали по подозрению в коррупционном преступлении руководителя прокуратуры Немана Антона Тюрина. Его уличили в получении взятки в размере 500 тысяч рублей от подрядчика за снижение штрафа из-за срыва сроков исполнения госконтракта.

Суд избрал прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей.