Госдума: призывники не смогут покинуть РФ со дня размещения повестки для них в реестре

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Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, будет запрещено выезжать из России с момента размещения повестки в реестре врученных повесток. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на поправки в законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

На данный момент призывник не может покинуть страну со дня вручения повестки. Но поправка уточняет, что выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре. Решение о запрете формирует военный комиссариат в день направления повестки, в том числе по месту учебы или работы.

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