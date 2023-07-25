ГИБДД: заявление о выплате после ДТП теперь можно подавать через портал госуслуг

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Со вторника, 25 июля, заявление о выплате после аварии стало возможно подать через портал госуслуг. Об этом сообщает сайт региональной ГИБДД,

С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее указание Центробанка, а в приложении «Госуслуги Авто» заработала соответствующая кнопка, уточнили в ведомстве.

«Как это будет работать? Если участники ДТП решили оформить аварию по Европротоколу, они могут сделать это в электронном виде с помощью специальных мобильных приложений — „Помощник ОСАГО“, „ДТП. Европротокол“, „Госуслуги Авто“. А также с помощью приложений самих страховых компаний. Через них может быть направлено извещение о ДТП.

С 15 июля появилась еще возможность направлять заявления по прямому возмещению убытков в свою страховую компанию, а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение „Госуслуги Авто“. Это убирает один лишний визит к страховщику. После этого именно страховая компания согласует с заявителем дату, время и место осмотра автомобиля. Это потребует визита либо к страховщику, либо к оценщику, назначенному страховой компанией.

Все дальнейшие согласования могут проходить на госуслугах или в личном кабинете страховой компании», — отмечается в сообщении.

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