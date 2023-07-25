Власти: реконструкцию площади у стадиона «Балтика» рассчитывают закончить к ноябрю

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Реконструкцию площади перед главным входом на стадион «Балтика» в Калининграде планируют завершить к ноябрю нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы выполняет компания «Гран-Мар и К». Подрядчик разобрал асфальтовое покрытие и тротуарную плитку, демонтировал чашу фонтана и обустраивает основание под новую. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, глубокой чаши у фонтана не будет. «Сделаем новый светодинамический фонтан 32 на 22 метра», — уточнила сити-менеджер в своем Telegram-канале. Она добавила, что на территории пришлось убрать старые тополя. Взамен планируется высадить шестиметровые пинии. Новый фонтан запустят в мае, сообщила Дятлова.

Средняя численность рабочих на объекте — десять человек. Подрядчик рассчитывает завершить объект к ноябрю, отметили в пресс-службе областного правительства.

Подготовка к реконструкции началась в середине мая. Для проведения работ перекрыли тротуар в районе стадиона «Балтика», там установили строительный забор. В рамках благоустройства подрядчику предстоит построить тротуары, сделать газоны и клумбы с многолетниками. Кроме того, в сквере должна появиться липовая аллея. Срок окончания работ по контракту — декабрь 2023 года.

В январе этого года сообщалось, что проект реконструкции прошел экспертизу. В феврале стало известно о начале поиска подрядчиков.

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

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