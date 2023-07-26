Директор аэропорта «Храброво»: «У нас присутствует полтора международных рейса»

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Аэропорт «Храброво» сейчас ведет переговоры с иностранными перевозчиками, чтобы увеличить количество международных рейсов. Нынешнюю ситуацию с перелетами в другие государства из Калининграда можно охарактеризовать как плачевную, сообщил в интервью ГТРК «Калининград» генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

«Международные направления — это боль сейчас в определенном формате. На сегодняшний момент у нас присутствует полтора международных рейса», — заявил Корытный. Сейчас из Калининграда можно улететь только двумя заграничными рейсами: в Минск и Анталью. По словам директора аэропорта, в приоритете — работа с турецкими авиалиниями, сейчас активно обсуждается открытие нового направления «Калининград-Стамбул».

Идет диалог с китайскими компаниями, которые активно работают со столичными аэропортами. Из всех возможных европейских направлений перелетов, считает Александр Корытный, сохраняется возможность наладить работу с сербскими авиаперевозчиками.

Однако, с его слов, в ближайшее время ждать увеличения количества международных рейсов не приходится.

В начале этого года в региональном минтуризма сообщали о переговорах «с китайскими партнерами» об открытии прямого авиасообщения между Калининградом и Китаем. Позже министра Андрей Ермак заявил, что не видит в этом турсезоне перспектив открытия прямого авиасообщения с Китаем. 


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