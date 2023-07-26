В Балтийске вдоль Приморского шоссе хотят сделать пространства с беседками и «мангальными зонами»

В Балтийске власти планируют обустроить в зеленой зоне вдоль Приморского шоссе зоны отдыха с парковками и местами для барбекю. Об этом чиновники сообщили в комментариях на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».



«В перспективе на следующем этапе реконструкции парка имени Адмирала Головко планируем отремонтировать дорогу на Приморском шоссе, где будем обустраивать парковки, общественные пространства с беседками и мангальной зоной», — говорится в комментарии.

В горадминистрации уточняют, что главный архитектор округа уже разработал проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение экспертизы. «Сейчас подаём заявки в различные программы, чтобы на следующий год заложили средства в бюджет», — заключили чиновники.