В Балтийске вдоль Приморского шоссе хотят сделать пространства с беседками и «мангальными зонами»

В Балтийске власти планируют обустроить в зеленой зоне вдоль Приморского шоссе зоны отдыха с парковками и местами для барбекю. Об этом чиновники сообщили в комментариях на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».
«В перспективе на следующем этапе реконструкции парка имени Адмирала Головко планируем отремонтировать дорогу на Приморском шоссе, где будем обустраивать парковки, общественные пространства с беседками и мангальной зоной», — говорится в комментарии.
В горадминистрации уточняют, что главный архитектор округа уже разработал проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение экспертизы. «Сейчас подаём заявки в различные программы, чтобы на следующий год заложили средства в бюджет», — заключили чиновники.Архитектурную концепцию обустройства городского парка им. Арсения Головко в Балтийске выбирали при помощи народного голосования. На реконструкцию парк был закрыт в июне 2022 года. В мае власти определились с подрядчиком, который за 102,4 млн руб. должен был благоустроить центральную аллею в парке, позже эта сумма выросла до 112,6 млн. Согласно контракту, первый этап благоустройства должны были завершить до 30 сентября 2022 года, однако сроки сдачи несколько раз переносили. Затем сдача объекта сдвинулась на весну 2023-го. В мае 2023 года установили новые входные ворота в парке Головко.