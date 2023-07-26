Власти Калининграда обещают перевести с угля на газ две бани и открыть в одной из них солевую комнату

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До конца 2023 года баня на ул. Комсомольской будет переведена с угля на газ. В следующем году переоснастят баню на ул. Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«В адрес администрации приходит немало жалоб от жителей района улицы Комсомольской на загрязнение воздуха от котельной городской бани. В этом году решим эту проблему. До декабря баню на Комсомольской переоборудуем. На днях „Городские бани“ объявят конкурс по поиску подрядчика на техническое перевооружение с угля на газ. Конкурс на закупку оборудования объявлен. „Калининградгазификация“ работы уже ведет. В следующем году в планах переоснастить баню на улице Дзержинского», — обещают городские власти.

Также в горадминистрации отмечают, что уже со следующего месяца все посетители бани на Комсомольской смогут бесплатно воспользоваться солевой комнатой. «В данный момент в одном из помещений устанавливают галогенератор — специальный прибор для выработки сухого высокодисперсного аэрозоля соли. Те, кто в баню идти не хочет, но есть необходимость оздоровиться в солевой комнате, смогут сходить туда за отдельную плату», — уточняют в мэрии, напоминая, что в результате регулярного посещения соляной пещеры укрепляется иммунитет, улучшается сон, обмен веществ, приезжающие из других климатических зон и часовых поясов быстрее адаптируются, улучшается состояние кожного покрова, происходит более быстрое заживление ран, уменьшаются различные аллергические реакции.

Напомним, в конце мая сообщалось, что власти выделяют 14,2 млн рублей на модернизацию котельной при бане по улице Комсомольской, 83, для работы на природном газе.

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