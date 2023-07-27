Янтарь, оружие, машины: облтаможня передала госструктурам изъятого имущества на 14 млн руб.

Общая сумма имущества, изъятого калининградскими таможенниками и переданного в федеральную собственность за первые 6 месяцев 2023 года, составила 14,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Речь идет о таких товарах, как янтарь и изделия из него, транспортные средства и их части, алкогольная продукция, табачные изделия, бытовая техника, культурные ценности, парфюмерная и косметическая продукция, части оружия, лекарственные препараты, бижутерия и изделия из серебра. Большая часть конфискованного — 88 из 112 партий товаров на общую сумму 13,8 миллионов — была передана таможней территориальному управлению Росимущества.

Помимо этого товары направлялись в Росалкогольрегулирование, минкультуры, МВД, казначейство и социальные учреждения.

Отмечается, что часть направленного в Росимущество далее была выслана в зону проведения специальной военной операции.