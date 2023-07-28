Роспотребнадзор: калининградская компания повторно продавала обувь по одной маркировке

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Роспотребнадзор уличил калининградскую компанию в том, что она продавала по одной маркировке «Честный знак» по несколько пар обуви. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты отдела защиты прав потребителей проанализировали данные информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке и установили: калининградская компания повторно продает обувь с одинаковыми идентификационными номерами (двойная продажа) или же вовсе немаркированный товар.

Управление неоднократно направляло в адрес компании предостережения с требованием не допускать повторную реализацию одного и того же экземпляра товара с одним средством идентификации.

«Однако, требования услышаны не были и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратилось в суд с иском о защите прав потребителей», — говорится в релизе.

В результате, Московский районный суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и обязал компанию их прекратить противоправные действия.

Честный знак — система обязательной маркировки для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции. Маркировка обуви обязательна с июля 2020 года.

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