В Калининграде сдвинули сроки ввода нового корпуса школы № 50 на конец года

Сроки ввода в эксплуатацию нового корпуса школы № 50 на Каштановой аллее в Калининграде сдвинули на конец года. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 28 июля.



По словам министра строительства региона Сергея Черномаза, плановая дата ввода объекта — ноябрь 2023 года. «Понятно, что подрядчик также вызывает риски с точки зрения достижения этой даты, но обратным счетом посчитали все необходимые контрольные даты для ввода объекта в эксплуатацию, с учетом лицензирования и приема в конце декабря-начале января учащихся — это 15 ноября. Поэтому, собственно говоря, к этой дате мы и стремимся», — рассказал Черномаз.

Министр добавил, что в общей сложности в новом корпусе к сдаче подготовлено около 30 учебных помещений, но на сегодняшний день муниципалитет принял только 16.

«Держим на контроле. Подтверждаю срок: октябрь-ноябрь — завершение строительно-монтажных работ, и окончание работ на данном объекте до конца текущего года», — сообщила Дятлова.

Она подчеркнула, что с июня подрядчику начисляются штрафы за нарушение сроков контракта. «Более того, мы уменьшаем выплаты по заактированым работам ежемесячно на сумму начисленных штрафных санкций. То есть мы сейчас взыскиваем уже при актировании», — пояснила Дятлова.

Сити-менеджер добавила, что учиться в новом корпусе школьники смогут начать только с третьей четверти предстоящего учебного года: «Мы завершаем ремонты фасадов на основном здании 50-й школы. Дети все 1 сентября пойдут в 50-ю школу, а уже с третьей четверти мы переведем детей в новое здание».

Новый корпус школы № 50 по проекту рассчитан на 900 мест, а общую стоимость строительства городские власти оценивают в 1,2 млрд рублей. Изначально планировалось, что построят корпус за 585 дней со дня заключения контракта, а значит не позднее 25 ноября 2022 года, но в итоге срок сдачи объекта поменяли на 30 июня 2023 года. В аукционе победило ООО «Строительная компания „Запад-строй“».

В феврале сити-менеджер Елена Дятлова рассказала журналистам, что строительство школьного корпуса отстает от графика на 16%. По ее словам, компания обещает нарастить темпы в следующем месяце, число рабочих намерены увеличить в 4-5 раз, и ввести объект в эксплуатацию все еще планируют не позднее июля 2023 года. Вскоре губернатор Антон Алиханов потребовал либо добиться от компании-подрядчика исполнения обязательств в положенные сроки, либо расторгнуть контракт и внести ее в реестр недобросовестных поставщиков.

В марте администрация Калининграда предъявила подрядчику претензию с требованием ускорить работы и выплатить неустойку.