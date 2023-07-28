Родителей школьниц из Прибрежного, избивших девочку на камеру, заставляют выплатить компенсацию

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После инцидента с избиением школьницы из Прибрежного с родителей нападавших несовершеннолетних взыскивают компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Видео с унижением несовершеннолетней попало в соцсети 27 мая этого года. На нем две школьницы хватают сверстницу за волосы, валят ее на землю и избивают. При этом другие дети снимают происходящее на смартфоны и не вмешиваются в конфликт.

«Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку по информации о нанесении побоев несовершеннолетней, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — Установлено, что 26 мая 2023 года в поселке Прибрежный две школьницы причинили телесные повреждения 13-летней знакомой девочке, в том числе нанесли ей удары в область головы и хватали за волосы. В результате этого несовершеннолетней причинены нравственные и физические страдания».

По факту избиения прокурор района обратился в суд. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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