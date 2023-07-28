Региональный минстрой: солнечные часы в Светлогорске сейчас будут демонтированы

Солнечные часы в Светлогорске в ближайшее время отправятся на реставрацию. Уже попредлился подрядчик — компания «Гранмар». Об этом министр строительства региона Сергей Черномаз сообщил на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 28 июля.



«Уже мы приступили к восстановлению солнечных часов. „Гранмар“ там вышел на подряд к „Геоизолу“. Значит, с Игорем Александровичем активно отработали по сохранению наследия, по 3D-моделированию... В общем все работы провели и часы сейчас будут демонтированы, вывезены на предприятие „Гранмар“», — рассказал Черномаз.

Министр также отметил, что эту часть променада в Светлогорске планируют в декабре 2024 года. Фактическая готовность объекта — порядка 18%. «По актам мы оплатили только 8%, но понятно, что подрядчик сейчас полностью обеспечен авансовым платежом. Поэтому техника на месте, люди на месте, работы ведутся по всем конструктивам», — уточнил Черномаз.