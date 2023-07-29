В выходные в Калининградской области прогнозируют до +25°C и дожди

В выходные в Калининградской области прогнозируют до +25°C и дожди
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области ожидаются теплые выходные с осадками. По сведениям Гидрометцентра, днем в субботу, 29 июля, воздух прогреется до +25°C, пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 30 июля, ожидается до +23°C, возможны осадки.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды приводит аналогичные данные по температуре. Согласно его сведениям, днем дождь ожидается только в воскресенье.

В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +13... +15°C. В ночь с субботы на воскресенье метеорологи прогнозируют умеренные осадки, с воскресенья на понедельник — кратковременные.

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