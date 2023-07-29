На замену напольного покрытия в театре эстрады «Янтарь-холл» выделяют 4,3 млн рублей

На замену напольного покрытия в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске готовы потратить 4,3 млн рублей. Учреждение объявило аукцион по выбору подрядчика на портале госзакупок.



Согласно документации к тендеру, победителю предстоит снять линолеум и релин на площади 100 кв. м. Напольное покрытие требуется заменить на кварцвиниловую плитку. Подрядчик также должен будет установить соответствующие плинтуса.

Срок выполнения работ по договору — до 30 ноября 2023 года. Победителя аукциона должны определить 11 августа.

Здание театра эстрады в Светлогорске официально ввели в эксплуатацию летом 2015 года. В 2019 году учреждению выделяли 86 млн рублей на ремонт из-за подтоплений. Деньги были предусмотрены «на ремонт террасы над выставкой „Люди моря“, филиалом Музея Мирового Океана», пояснял тогда министр культуры региона Андрей Ермак. В 2020 году из областного бюджета выделяли 6,5 млн рублей на капремонт центральной лестницы.