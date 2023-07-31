В «Калининградтеплосети» пояснили, почему магистраль главной РТС в городе отключают почти на месяц

В Калининграде потребители, подключенные к теплоснабжению одной из магистралей РТС «Северная», остаются без горячей воды почти на месяц. В «Калининградтеплосети» объяснили это реконструкцией большого участка сетей.



По данным муниципального предприятия, адреса, относящиеся к третьей магистрали тепловой станции «Северная» (посмотреть их можно по ссылке), будут отключены от горячего водоснабжения со 2 по 29 августа. В связи с этим на горячую линию поступает «немало вопросов».

«Отключение сроком более 14 дней — вынужденная мера. Дело в том, что сейчас ведется подготовка к реконструкции большого участка тепловых сетей в районе улиц Лесная, Первомайская и Тургенева», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале МП.

Реконструкция проводится в том числе в полосе отвода РЖД и непосредственно над полотном железной дороги с интенсивным движением электропоездов, поэтому проведение работ допускается только в ночное время.

В соответствии с проектом, время выполнения работ составляет 132 дня. Однако подрядная организация, «принимая во внимание социальную значимость объекта», готова завершить работы по подключению реконструируемого участка к системе теплоснабжения ранее установленного проектом срока — в течение 30 календарных дней, заявили на предприятии.

«Для этого привлекут дополнительных профильных специалистов и увеличат количество рабочих смен. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — отмечают в «Калининградтеплосети».