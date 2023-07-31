В Куликово разрешили вырубить 21 дерево под строительство игорно-гостиничного комплекса

Застройщику игорно-гостиничного комплекса в поселке Куликово Зеленоградского округа — компании «Шамбала» — разрешили вырубить 21 дерево и два кустарника. Возведение объекта запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:040601:673. Порубочный билет опубликован на сайте администрации муниципалитета.



Под снос попадают дуб, ольха, береза, груша и боярышник. Компенсационная стоимость составляет 448 920 рублей. Взамен застройщик должен будет высадить на том же земельном участке 23 дерева.

В июле компания «Шамбала» получила разрешение на строительство второй очереди игорно-гостиничного комплекса в Куликово. В марте проект прошел экспертизу.

В октябре 2022 года инвестору разрешили ввести в эксплуатацию первую очередь игорно-гостиничного комплекса в Куликово — одноэтажное казино со вспомогательными объектами. Вторая очередь, как сообщалось ранее, предполагает строительство восьмиэтажного здания с отелем, ресторанами и спа-центром. В декабре 2021 года проект был одобрен на заседании регионального градостроительного совета.