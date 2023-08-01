Горвласти выдали повторное предостережение собственнику аварийного здания на Сержантской

Собственнику аварийного дома на улице Сержантской,19 выдано повторное предостережение, об этом сообщают власти Калининграда на своей странице в «ВКонтакте».



Утверждается, что владелец был обязан огородить дом забором, однако работы не были проведены в срок. Городские власти подали заявление в прокуратуру о принятии мер прокурорского реагирования. В настоящий момент собственник здания находится вне Калининградской области.

Ранее в здании размещался офис Корпорации развития Калининградской области, оно было продано на аукционе в 2019 году авиакомпании «Скол», объявленной в 2022 году банкротом. При этом за год до продажи руководство корпорации заявляло, что строение, расположенное у Верхнего озера, подлежит сносу.