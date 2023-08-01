Защита Сушкевич подала кассационные жалобы в Верховный суд

Защита Сушкевич подала кассационные жалобы в Верховный суд
Элина Сушкевич и Елена Белая. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дело Елены Белой и Элины Сушкевич

Адвокаты Элины Сушкевич и Елены подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ на приговор Мособлсуда, согласно которому калининградские медики признаны виновными в убийстве новорожденного. Об этом «Новому Калининграду» рассказал один из защитников медика Камиль Бабасов.

«Я и мой коллега Жуковский подали жалобы в коллегию по уголовным делам Верховного суда. Также подали кассационную жалобу подал адвокат Бородин, защищающий Елену Белую», — рассказал Бабасов.

Сейчас Элина Сушкевич уже отбывает наказание в колонии в поселке Колосовка Калининградской области, уточнил «Новому Калининграду» адвокат Андрей Золотухин.

В мае 2021 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного.

24 августа 2022 года, после повторного рассмотрения дела, коллегия присяжных признала калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в гибели новорожденного и недостойными снисхождения, а 6 сентября 2022 года Мособлсуд вынес медикам обвинительный приговор. Сушкевич было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Белой — 9,5 лет.

Защита осужденных медиков обжаловала приговор. Первое слушание в рамках апелляции состоялось 15 марта 2023 года и заняло всего пять минут. После судебное заседание отложили на месяц.

17 апреля четверо присяжных, выносивших вердикт по делу калининградских медиков, сообщили в апелляции о давлении со стороны председательствующего судьи. Несмотря на это первый апелляционный суд в Москве оставил в силе обвинительный приговор калининградским медикам.

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