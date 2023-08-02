Власти заказывают проект благоустройства сквера на ул. Флотской за 2 млн рублей (фото)

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Власти объявили тендер по поиску подрядчика, который разработает проект благоустройства сквера на улице Флотской в Калининграде. Согласно сайту госзакупок, стартовая максимальная цена аукциона — чуть больше 2 млн рублей.

Компании-подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию «Многофункциональной рекреационной территории», расположенной в границах улиц Флотская, Крымская, Рихарда Зорге и Краснопрудная.

Согласно техзаданию, в сквере должны быть предусмотрены пешеходная аллея, детская площадка, универсальная спортплощадка и площадка для воркаута, теневые навесы.

Заявки на участие в тендере принимаются до 8 августа. Завершить работы подрядчику надо будет за 145 календарных дней с даты заключения контракта. 

Скриншоты концепции благоустройства сквера

В конце 2021 года администрация Калининграда сообщала о планах создания большой зоны отдыха в Восточном микрорайоне. Тогда было намечено благоустройство территории в границах квартала жилой застройки улиц Флотская — Крымская — Кутаисская — Зорге — Краснопрудная.

Вдоль школы № 57 по ул. Крымской планируется благоустроенный бульвар. Как отмечают в администрации, здесь будут организованы пешеходные дорожки — транзитная и прогулочная, скамейки, беседки, небольшие уютные зоны отдыха формата «городская гостиная». Территорию «озеленят».

Ближе к улице Зорге планировалось организовать игровые площадки для детей разных возрастов с памп-треком, универсальные площадки для активного отдыха взрослых, воркаут. Для того, чтобы можно было напрямую к ним подъехать, власти хотят сделать дорогу от ул. Краснопрудной к ул. Зорге, а вдоль этого проезда — организовать парковки. Рядом с территориями активного отдыха разместится площадка для ярмарок. На всей благоустраиваемой территории обещают качественное освещение, велодорожки, скамейки, урны, плиточные и экопокрытия.

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