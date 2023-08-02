Семеро жителей области за неделю заболели болезнью Лайма

В Калининградской области за неделю у 7 человек диагностировали болезнь Лайма. В числе заболевших оказался 13-летний подросток, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Пять заболевших отмечали ранее присасывания клеща на территории замка Бальга, СНТ „Шторм“, Балтийская коса, пос. Взморье, двое сдавали клеща на исследования и получали положительный результат. Двое заболевших не помнят ( не отмечали) факта присасывания клеща. У четверых заболевших ведущими симптомами заболевания были суставные боли, двое обратились за медицинской помощью при обнаружении эритемы (красное пятно на месте укуса)», — сообщается на официальном канале ведомства в Telegram.