Ректор БФУ им. Канта: в совокупности новый кампус будет стоить более 20 млрд рублей

Новый кампус БФУ им. Канта на ул. Невского будет стоить более 20 млрд рублей, заявил ректор университета Александр Фёдоров на пресс-коференции в калининградском филиале «Российской газеты» 2 августа. Сумма включает строительство и оснащение кампуса, создание парка около него и разработку цифровой инфраструктуры.

Заказчиком работ выступает государственная компания «Единый заказчик в сфере строительства». «Я не сторонник того, чтобы университеты сами проводили конкурсы на такие масштабные мероприятия, которые в совокупности, когда всё сложится, будут стоить больше 20 млрд [рублей]. Та система контроля [за строительством], которая сейчас создана, достаточно впечатляющая. Возможны ли какие-то сюрпризы? Да, возможны, но мы будем очень тщательно работать над тем, чтобы график был [соблюдён]», — сказал ректор БФУ им. Канта.

По его словам, руководство университета не боится повторения истории с затянувшимся строительством корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан», где заказчиком также выступает не сам музей. «Сейчас очень многое говорит в пользу этого решения — качество строительной площадки, логистики, очень внимательное отношение подрядчика к нашим требованиям. Это решение было принято на уровне правительства Российской Федерации. Все [университетские] кампусы сейчас строятся через „Единого заказчика“ и внешне не зависимы от университетов определением подрядчиков. Мы выступаем в постановлении правительства как застройщик. То есть объект будем принимать мы. И это даёт нам достаточно широкие полномочия. <...> То, что подрядчик сейчас очень внимательно прислушивается, даёт нам возможность оптимистически смотреть на эту стройку», — считает Александр Фёдоров.

Он отметил, что пока что рано говорить о частных инвестициях в проект. «Я глубоко убежден, они рождаются в тот момент, когда стены построены, и мы чётко понимаем, какие именно продукты производит вся конструкция, потому что главный продукт университета всегда создаётся вместе», — отметил ректор БФУ им. Канта.

Напомним, в 2021 году стоимость строительства нового кампуса БФУ им. Канта оценивалась в 8 млрд рублей. Из них около 1,3 млрд рублей планировалось привлечь за счёт инвесторов. В 2022 году ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров сообщил о том, что общая стоимость проекта составит 18 млрд рублей.

Новый кампус объединит Биомед, Институт высоких технологий, Высшую школу философии и социальных наук, конференц-зал, общежития и др. На территории расположится коммерческая улица с кафе, магазинами и банками. Также проект предусматривает строительство welcome-зоны, включающей общественную приемную, МФЦ для студентов и преподавателей, экскурсионное бюро. Сроками сдачи объекта называется 2025 год. Два здания — МФЦ и общая аудитория для проведения мероприятий — должны быть готовы весной следующего года, отметили в пресс-службе БФУ им. Канта.