Власти хотят сдать в аренду 44 га леса в районе Янтарного под «рекреационную деятельность»

Власти Калининградской области намерены сдать в аренду участок леса площадью под Янтарным. Приказ о проведении аукциона опубликован на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Согласно документу, ведомство планирует отдать под «осуществление рекреационной деятельности» территорию с кадастровым номером 39:05:030505:1. Она располагается вдоль побережья Балтийского моря (начинается недалеко от карьера и тянется в сторону Донского). Площадь участка составляет 43,8 га.

Начальная стоимость ежегодной платы — 4,6 млн рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от изначальной цены. Срок аренды — 48 лет и 11 месяцев. Аукцион пройдёт 7 сентября.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter