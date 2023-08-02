Власти хотят сдать в аренду 44 га леса в районе Янтарного под «рекреационную деятельность»

Власти Калининградской области намерены сдать в аренду участок леса площадью под Янтарным. Приказ о проведении аукциона опубликован на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Согласно документу, ведомство планирует отдать под «осуществление рекреационной деятельности» территорию с кадастровым номером 39:05:030505:1. Она располагается вдоль побережья Балтийского моря (начинается недалеко от карьера и тянется в сторону Донского). Площадь участка составляет 43,8 га.

Начальная стоимость ежегодной платы — 4,6 млн рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от изначальной цены. Срок аренды — 48 лет и 11 месяцев. Аукцион пройдёт 7 сентября.