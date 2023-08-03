«Солнечные очки не выдали»: жители района вагонзавода пожаловались на яркое уличное освещение (фото)

«Солнечные очки не выдали»: жители района вагонзавода пожаловались на яркое уличное освещение (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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На улице Станочной в Калининграде проведут проверку новых светильников после жалобы жителей. Об этом в четверг, 3 августа, заявила глава администрации Елена Дятлова. 

«Когда мы выходим на замену светильников, мы делаем светотехнический расчет, — сообщила Дятлова. — Он делается обязательно, потому что именно этот документ позволяет нам определить, какой мощности лампы должны быть поставлены. По этому участку отдельно выедем и сделаем замеры».


С жалобой на освещение, которое, по мнению некоторых жителей, стало слишком ярким, обратился в «Новый Калининград» горожанин Александр, который прислал несколько фотопримеров того, как изменилось освещение.

«В Ратсхофе (довоенное название района Вагонзавода — прим. „Нового калининграда“) поставили новые фонари, а солнечные очки жителям не выдали. Без них теперь невозможно ходить вечером», — пояснил житель.


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