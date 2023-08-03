Калининградские власти меняют Генплан ради расширения парковки на улице Полоцкой (фото)

Рядом с рынком на улице Полоцкой в Калининграде горвласти намерены построить автомобильную парковку. Для этого, как сообщила журналистам во время рабочего выезда в четверг, 3 августа, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, вносятся изменения в Генплан.



«Сейчас вносим изменения в Генплан, я попросила занять часть придомовой территории под парковку, — пояснила глава. — Давайте мы это сделаем, потому что люди все равно паркуются — это хаотичная парковка. Мы спокойно можем на этой территории сделать парковочное пространство, которое будет работать и для жителей в вечернее время, и для тех, кто приезжает посмотреть на Янтарную мануфактуру».

Часть земли в районе перекрестка улиц Серпуховской и Полоцкой, где, по предложению Дятловой, появится парковка, относится к многоквартирному дому, а другая часть принадлежит муниципалитету.