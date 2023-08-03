В минприроды показали, как под Гусевом рекультивируют бывшую городскую свалку (фото)

Под Гусевом заканчивается первый этап рекультивации городской свалки. Фото процесса устройства защитного гидроизоляционного экрана (сейчас он готов на 80%), показала пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.



«В полном объеме выполнены работы по устройству дренажной системы для сбора фильтрата и устройству 9 газоотводных скважин, — пояснили в пресс-службе. — Подрядчик смонтировал ёмкости для сбора фильтрата и поверхностных вод с участка рекультивации. Огораживает периметр свалки и организовывает технологический проезд».

В министерстве добавили, что после завершения технологического этапа рекультивации подрядная организация приступит к биологической фазе работ.

Напомним, что ранее власти Гусева сообщали о намерении использовать пространство старой городской свалки под зимние аттракционы на время рекультивации, а затем ввести земельный участок в полноценный оборот.

Контракт на рекультивацию городской свалки в Гусеве выиграла калининградская ООО «Велен», снизившая начальную цену контракта на 300 тыс. рублей, до 236,5 млн рублей. Свалка использовалась с 1984 по 2015 год, за это время ее площадь выросла почти в два раза — с официальных 4,52 гектара до 8,66 гектара. Общий объем свалочных масс оценивается в 182,9 тыс. кв.м.

Подрядчик должен выполнить техническую и биологическую рекультивацию полигона, первая должна завершиться в течение 24 месяцев со дня подписания контракта, вторая займет 4 года.