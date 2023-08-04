Облвласти рассматривают возможность создания аквапарка в Пионерском

Областные власти заинтересованы в создании аквапарка в регионе, приоритетными направлениями для строительства считаются Пионерский и Зеленоградский район, сообщает минэкономразвития области на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«Правительство заинтересовано в строительстве на территории региона аквапарка, но не в центре Калининграда. Рассматриваются варианты строительства в области, в частности в Пионерском, а также в Зеленоградском округе», — сообщает министерство.

Проект считается непростым с точки зрения бизнеса, инвесторы пока только оценивают возможности создания аквапарка и рассматривают проектные идеи.

Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что в области в скором времени начнется строительство аквапарка. Весной 2022 под Зеленоградском ООО «СЗ Солнечный берег» был арендован земельный участок под строительство. Предполагалось, что на территории развлекательного комплекса будет создано 2 бассейна, 12 горок, спа-комплекс на 10 саун, СПА-зона, терраса с открытым бассейном, VIP СПА-зона и солярий. За несколько лет до этого над проектом по созданию аквапарка под Зеленоградском работал другой инвестор — из Красноярска, однако планы не были реализованы. В 2020 году земли, арендованные застройщиком, были изъяты в судебном порядке.

Ранее, в 2021 году, губернатор Антон Алиханов утверждал, что аквапарк в области появится в ближайшие 5 лет. Министр культуры и туризма Андрей Ермак высказывал мнение, что под строительство водного комплекса может подойти территория рядом с «Балтия Молл»,

На настоящий момент в области действует только один аквапарк надувной аквапарк в Янтарном, который могут одномоментно посещать 40 человек.