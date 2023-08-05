Внутренний дворик БФУ на улице Невского намерены реконструировать к октябрю (фото)

Внутренний дворик БФУ на улице Невского намерены реконструировать к октябрю (фото)
Фото предоставлено ректором БФУ имени Канта
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Внутренний дворик второго корпуса БФУ имени Канта (ул. Невского, д.14) собираются реконструировать к середине осени этого года. Об этом 3 августа в своем телеграм-канале сообщил ректор университета Александр Федоров.

«По инициативе международного офиса создадим здесь пространство для студентов и сотрудников БФУ, — написал Федоров. — Лавочки, уличная мебель с зарядками для мобильных устройств, необычные светильники — место для работы, встреч, собраний, небольших мероприятий».


Федоров уверил, что ни одно из имеющихся растений не пострадает, а те деревья, что сейчас растут у университета намерены «подлечить».

«Некоторые детали еще уточняются, но выглядеть будет примерно так, как на картинках. Срок готовности — октябрь этого года», — добавил он.

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