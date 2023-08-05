На севере Калининградской области спустя четыре года упразднили карантинную зону в 7850 га (фото)

На севере Калининградской области упразднили карантинную зону площадью 7850 га, действовавшую с 2019 года. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, карантинная фитосанитарная зона была введена по бактериальному ожогу плодовых культур, а упразднили ее 3 августа.

Карантин действовал в границах земельных участков, расположенных в Славском муниципальном округе (населенные пункты: Верхний Бисер, Лозняки, Солонцы, Тумановка, Тимирязево, Щегловка).

«Карантинная фитосанитарная зона на данной территории была установлена ведомством по результатам обследований в 2019 году, — напомнили в пресс-службе управления. — В установленной зоне под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора ежегодно проводились мероприятия по борьбе с опасным карантинным объектом в соответствии с программой локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта».

Основанием для снятия карантина послужило «отсутствие карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд». Эти данные, как уточняется, подтверждены контрольными обследованиями и результатами лабораторных исследований.