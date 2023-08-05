«Появляются в неожиданных местах»: посетителей Куршской косы предупредили о гоне косули (фото) (видео)

Посетителей национального парка «Куршская коса» предупредили о гоне европейской косули, во время которого животные более активны, чем обычно.



«В августе продолжается гон у европейской косули, — предупреждает научный сотрудник нацпарка Кирилл Иванюков. — Возбуждённые косули теряют обычную осторожность и чаще пересекают дорогу, появляясь в самых неожиданных местах. В результате чаще попадают под колёса автомобилей».

Представитель нацпарка предупредил водителей о необходимости соблюдения скоростного режима (максимум 60 км/ч) особенно в ранние утренние и вечерние часы, когда косули наиболее активны.