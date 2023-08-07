СМИ: правительство России сократило субсидии на модернизацию поликлиник в этом году

Правительство России сократило субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения для 61 региона на 2,4 млрд руб в нынешнем году. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на распоряжение Белого дома.



«В результате перераспределения средств 1,02 млрд руб. впервые будет направлено в пользу новых регионов», — пишут «Ведомости».

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» был запущен в 2021 году и входит в нацпроект «Здравоохранение». Он направлен на создание в регионах страны новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, дневных стационаров, а также привлекает на работу квалифицированных кадров.

Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется строительство 497 новых объектов, приобретение 21 единицы недвижимого имущества, приобретение 736 быстровозводимых модулей, осуществление 1 752 капитальных ремонтов по всей стране.