В Калининградской области за год подешевела посуточная аренда загородных домов

В Калининградской области за год подешевела посуточная аренда загородных домов
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Калининградской области подешевела посуточная аренда загородных домов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

По данным аналитиков сервиса, спрос на краткосрочную аренду загородных объектов недвижимости (дачи, дома, коттеджи) в регионе за год вырос на 51%, а за месяц — на 31%. По сравнению с июлем прошлого года объем доступных на платформе лотов увеличился на 22%. Средняя стоимость аренды дома — 6 тысяч рублей в сутки, что на 8% дешевле, чем в прошлом году.

В среднем по РФ за месяц спрос на такие объекты на платформе вырос на 80%, предложение — на 8%, а средняя цена за сутки осталась на уровне 5 тысяч рублей, как и месяц назад.

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