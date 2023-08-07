Калининградской области выделяют почти 51 млн руб. на строительство корпусов в детских лагерях

Калининградской области выделяют из федерального бюджета 50,8 млн рублей. Как сообщается на сайте Правительства РФ, такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.



В 2023 году власти направляют очередной 1 млрд руб на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей. Уточняется, что финансирование получат 16 регионов, отобранных по конкурсу — это Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, а также Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области.

«С помощью выделенных средств будет возведено не менее 40 некапитальных жилых строений общей вместимостью свыше 1,5 тысячи человек. Это позволит увеличить количество детей, направляемых на отдых, более чем на 7,5 тысячи человек за сезон», — уточняют в ведомстве.

В начале 2023 года федеральные власти уже выделяли на эти цели также 1 млрд рублей. Тогда средства получили 26 организаций отдыха и оздоровления детей из 15 регионов. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».