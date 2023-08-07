В ночь на вторник в Калининградской области ожидается усиление ветра

В ночь на вторник, 8 августа, в Калининградской области прогнозируют усиление ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.



«В ночь с 7 на 8 августа ожидается усиление юго-западного ветра от 15 до 18 метров в секунду. На побережье ветер будет усиливаться до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

В период ухудшения погодных условий жителям области рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости. Парковать автомобили следует вдали от деревьев и шатких конструкций.