В ГД внесли законопроект об освобождении от кредитов поручителей погибших или тяжелораненых на СВО

В ГД внесли законопроект об освобождении от кредитов поручителей погибших или тяжелораненых на СВО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект об освобождении от кредитов поручителей погибших или тяжелораненых на СВО. Документ опубликовали на сайте думы.

Пояснительная записка указывает, что на данный момент на участников СВО распространяется практика, которая подразумевает, что «в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя».

Авторы законопроекта считают такой подход несправедливым. В их числе сенаторы Российской Федерации Андрей Турчак, Н Николай Журавлев, Инна Святенко, Александр Карелин, Сергей Мартынов, Ирина Рукавишникова.

Законопроект призван оградить от проблем с банком наследников умершего участника СВО или его самого, если он получит инвалидность первой группы. Документ поясняет, что «в случае гибели или увечья военнослужащего — участника специальной военной операции гарантируется защита его прав в отношении обязательств по кредитным договорам, прав членов семьи военнослужащего в отношении заключенных ими кредитных договоров, а также прав перечисленных в законе лиц, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне заемщика, являющегося этим военнослужащим. Формой защиты прав перечисленных лиц является прекращение обязательств по кредитному договору».


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