Верховный суд РФ запретил УЗИ без назначения врача

Верховный суд РФ запретил проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления медицинского специалиста. Об этом говорится в судебном акте на сайте суда.



Пациентка обратилась с жалобой на то, что ей отказали в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. Суд же установил, что «УЗИ проводят при наличии медицинских показаний» и «решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода (методов) принимает врач ультразвуковой диагностики с учётом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений».

Минздрав считает, что «оспариваемые нормативные положения соответствуют действующему законодательству и не нарушают права и законные интересы административного истца».

Верховный суд согласился с позицией Минздрава. Решение вступило в законную силу.