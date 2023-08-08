Польские пограничники оштрафовали россиянина за обман при пересечении границы

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Польские пограничники выписали штраф гражданину РФ за обман при пересечении границы. Об этом сообщается на сайте Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи.

Мужчину задержали в автомобильном пункте пропуска «Гжехотки» при выезде из республики в Калининградскую область. Сотрудники установили, что при въезде в Польшу он заявил в качестве цели поездки трудоустройство в одной из компаний в Гданьске и показал подтверждающие документы.

При проверке выяснилось, что мужчина никогда не был в этой фирме и сообщил пограничникам недостоверную информацию. Подтверждение они получили от владельца компании. В результате россиянин признался, что находился в Польше с другой целью. За обман при пересечении границы его оштрафовали на 4500 злотых (около 108 тысяч рублей).

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