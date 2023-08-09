Более 50% водопроводной сети Калининградской области требует замены

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По итогам 2022 года, водопроводом оснащено более 97% жилого фонда региона, что на 3% больше, чем 10 лет назад. Однако половина сети, по данным Калининградстата, требует замены.

«Одиночное» протяжение водопроводных сооружений в Калининградской области составляет 5 326 километров, более 2 500 из них необходимо заменить.

За последние десять лет обеспеченность жилых домов водопроводом, канализацией, горячей водой, ваннами или душем планомерно росла. Особенно заметен рост благоустройства, связанного с водоснабжением, в сельской местности. К примеру, доля общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, выросла там с 55% до 79%.

С 2021 года изменились условия подсчёта статистики аварий. В их число входят случаи полного или частичного прекращения водоснабжения многоквартирного жилого дома, населённого пункта или отдельного его района продолжительностью более восьми часов. В 2022 году было зарегистрировано 78 таких аварийных ситуаций.

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