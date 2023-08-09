Региональные власти: сейчас пересматриваем маршрутную сеть пригородного сообщения с Калининградом

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Региональные власти: сейчас пересматриваем маршрутную сеть пригородного сообщения с Калининградом

Областные власти сейчас пересматривают маршрутную сеть пригородного сообщения с Калининградом. Об этом сообщила в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 августа, министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

«Мы рассматриваем и рельсобусы в Гурьевский район — запуск дополнительных. Мы рассматриваем и обновление маршрутов и соединение маршрутов города Калининграда с Гурьевском. Там есть ряд проблемных моментов — такие, как Малое Исаково, Малое Васильково, где особенно автобусы малого класса ходят, среднего класса, которого недостает, у которых нет достаточно нормальных разворотных колец для того, чтобы осуществлять маневры безопасные для движения и для пассажиров. Соответственно, мы сейчас пересматриваем всю маршрутную сеть именно пригородного сообщения — это соединения, условно говоря, Калининграда и Гурьевска, Калининграда и поселка Космодемьянского — для того, чтобы улучшить качество предоставления этой услуги», — рассказала Кукушкина.

По словам министра, с перевозчиками и муниципальными властями обсуждаются маршруты из Калининграда по всему Гурьевскому округу — в частности, в такие населенные пункты как Ласкино, Новое Голубево. Она добавила, что планируется запустить автобус большого класса по маршруту № 33 до поселка Родники, а также продлить вот этот 75-й маршрут как раз уже до поселка Низовье, причем он должен тоже проходить через поселок Родники.



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