SPAR: в калининградских магазинах выявленного Роскачеством зараженного фарша нет

Роскачество проверило 18 торговых марок куриного фарша из десяти субъектов РФ. В 11 случаев нашли нарушения, такие, как бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба ведомства.



Фарш оценивали по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. В частности, в продукции марки SPAR выявили превышения обязательных требований по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «СПАР-Калининград» Алексей Елаев заверил, что «в данном случае речь идет о дополнительной проверке качества, которая проводилась в отношении продукции Чернышихинского мясокомбината Нижегородской области. Эта продукция не поставляется на территорию Калининградской области и не продается в торговой сети «СПАР-Калининград». Также он сообщил, что в данный момент этой продукции нет и в Нижегородской области.