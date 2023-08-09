Облвласти связали нехватку билетов на поезда с коронавирусными ограничениями Литвы

Нехватка билетов на поезда на калининградском направлении связана с ограничениями по количеству пассажиров, которые Литва ввела в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 августа.



«Установлена квота не более 300 человек на поезд. То есть неважно, какое количество вагонов мы туда поставим», — пояснила она. По словам министра, региональные власти обращались в МИД России «для того, чтобы проработать этот вопрос и снять ограничения», но вопрос пока не решен.

Вместе с тем Евгения Кукушкина отметила, что с 3 июля на направлении Калининград — Москва курсирует дополнительный фирменный поезд «Янтарь». Глава мининфраструктуры добавила, что власти «пытаются изменить ситуацию» с нехваткой билетов.