Новый опыт «насильственного благоустройства»: в ЦПКиО намерены выкупить и снести кафе «Мама»

В Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде намерены выкупить и снести кафе «Мама», расположенное перед полуротондой королевы Луизы (слева от главного входа в парк). Об этом «Новому Калининграду» рассказал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.



«Кафе „Мама“, я надеюсь, выкупят, — заявил Генне. — Насколько я знаю, сейчас ведутся переговоры. Ранее у городских властей уже был опыт такого „насильственного благоустройства“ на улице Баранова. Тогда пошли против шерсти, но все закончилось позитивно. Дело в том, что за 30 лет, или сколько там это кафе существует, заведение не развивалось, а только деградировало. Его внешний вид уже сейчас невозможен, а в будущем эти фавелы точно никак не впишутся в дизайн-код парка».

Судя по слайдам, опубликованным ранее губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, по территории кафе проектировщики предлагают проложить пешеходную дорожку он нового входа в парк со стороны перекрестка проспекта Мира и улицы Комсомольской. О деталях благоустройства в парке, по словам Генне, власти собираются рассказать во время пресс-конференции, которую намерены собрать в конце следующей недели.

«Что касается благоустройства, то к следующему августу, я надеюсь, будет готова рабочая документация и экспертиза», — добавил советник.

Отметим, что о внешнем виде кафе «Мама» негативно отзывался бывший мэр Калининграда Александр Ярошук еще десять лет назад, назвав его «сараем». Тогда владельцу заведения власти выделяли земельный участок с условием переноса построек от полуротонды королевы Луизы, а также с требованием приведения внешнего вида кафе в порядок.