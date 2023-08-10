Асфальтные работы на Красной подрядчик пообещал закончить в начале осени (фото)

Улицу Красную обещают заасфальтировать к началу осени. Об этом в четверг, 10 августа, во время рабочего выезда главе администрации Калининграда Елене Дятловой сообщил Георгий Мнацаканов, гендиректор компании «Мосинжиниринг», выигравшей подряд на реконструкцию улицы.



«От Захарова до Чекистов мы заасфальтируемся на следующей неделе, — сообщил Мнацаканов. — Ждем постановления о закрытии [движения] от Чекистов до Яналова. Это последний участок, мы его закончим в сентябре. Вообще все асфальтные работы на Красной мы закончим в сентябре. Мы работаем тут в три захватки».

Отметим, что отрезок улицы Красной от проспекта Мира до улицы Степана Разина, где уложена брусчатка, уже открыт для движения автомобилей (ранее подрядчик обещал открыть его до 15 сентября).

Напомним, что аукцион по капремонту улицы от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) компания «Мосинжиниринг» выиграла октябре 2022 года . Контракт был заключен на 200 011 188 рублей при стартовой цене торгов в 202 031 503 рубля. Реконструкция улицы началась в апреле 2023 года. Работы компании предстоит выполнить до конца 2023 года.