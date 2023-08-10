В Светлогорске покажут немое кино на фестивале «Электричка»

В Светлогорске покажут немое кино на фестивале «Электричка»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске 13 августа в 21:00 пройдет просмотр немого кино в рамках фестиваля "Электричка«(0+). Показ состоится в Лиственничном парке, сообщает администрация Светлогорска.

Крутить будут фильм Бастера Китона «Три эпохи» (1923). Бонусом покажут короткометражный фильм малоизвестного в широких кругах мастера немой комедии Чарли Бауэрса.

Открылся фестиваль 10 июня в День города с фильмов «Цирк» (1928) Чарли Чаплина, «Семь Шансов» (1925) Бастера Китона и «Шахматная горячка» (1925) Всеволода Пудовкина и Николая Шпиковского.

Первый фестиваль «Электричка» состоялся в Светлогорске в прошлом году, его показы проходят под открытым небом. Как отмечают организаторы, «электричками» в дореволюционной России называли электротеатры, которые показывали немые фильмы.

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