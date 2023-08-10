«Попробуйте вытащить камень»: власти отреагировали на претензии к укладке брусчатки на Красной (фото)

Власти Калининграда объяснили раскачивание брусчатки на проезжей части улицы Красной особенностями новой технологии мощения. На проблему качества укладки камня на Красной ранее обратили внимание жители улицы. Ранее они сообщали в редакцию «Нового Калининграда», что булыжник можно раскачать ногой, а ширина швов между камнями варьируется от миллиметра до шести сантиметров. Дефект в четверг, 10 августа, был продемонстрирован Георгию Мнацаканову, гендиректору компании «Мосинжиниринг», выигравшей подряд на реконструкцию улицы, и главе администрации города Елене Дятловой, однако доводы жителей подрядчика не убедили.



«Вы попробуйте камень вытащить», — предложил Мнацаканов.

Начальник управления дорожной инфраструктуры комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов пояснил, что раскачка камней — временное явление, так как они уложены не на песок, а на смесь песка с цементом.

«Нужно принимать решения на основании знания, — сообщила Елена Дятлова журналистам после осмотра улицы. — Да, мы слышим замечания, но подрядчик ответил и объяснил технологию. Далее гарантийный срок пять лет. В случае, если будут какие-то проблемы с укладкой брусчатки, это будет переделываться в рамках гарантийных обязательств».

Отметим, что еще во время приемки улицы Театральной Мнацаканов признавался Елене Дятловой, что его рабочие ранее не укладывали булыжник, а занимались только тротуарной плиткой.