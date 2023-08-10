СМИ: Microsoft намерены не продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября

СМИ: Microsoft намерены не продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Корпорация Microsoft планирует перестать продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на письмо технической поддержки Microsoft Online Services, опубликованного в телеграм-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

«Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — написано в письме.

Все активные подписки продолжат действовать до указанного срока, но продлить их будет нельзя. 

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