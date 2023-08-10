Власти вынудили переделать спортплощадку у «Вагонки», которую должны были построить еще в мае (фото)

Подрядчика, занимающегося строительством спортивной площадки на улице Ремонтной (рядом с клубом «Вагонка»), вынудили переделать резиновое покрытие. Об этом журналистам в четверг, 10 августа, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.



«Я, проезжая мимо этой площадки, высказала следующее замечание: теннисные столы, которые были установлены, были смонтированы на жесткое основание, а потом было уложено достаточно высокое прорезиненное покрытие, — рассказала Дятлова. — В итоге уровень теннисного стола стал ниже, чем это положено. Я попросила коллег обратить на это внимание и перемонтировать теннисные столы, которые, собственно, должны находиться на определенной высоте. Сейчас эти работы происходят».

Дятлова добавила, что работы над ошибками подрядчик делает за свой счет.

Напомним, что строительство площадки на Ремонтной власти изначально оценили в 28 345 729 рублей. Победителем торгов в декабре прошлого года стала компания «Глори Сервис Плюс», попросившая за свои услуги 22 393 126 рублей. Подрядчик должен был сдать объект еще в мае этого года, однако сроки переносились из-за поставки оборудования (его монтаж, по словам местных жителей, начался только в августе).