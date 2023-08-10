Министр строительства РФ предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования

Министр строительства РФ предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин предупредил о подорожании строительных материалов и оборудования из-за ослабления курса рубля. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Одновременно министр заявил, что в строительстве жилья используется около 95% отечественных материалов. «Но ряд продукции всё равно приобретался из-за пределов нашей страны, поэтому разные объекты сейчас внимательно смотрятся и оценивается их изменение стоимости в сторону увеличения в связи с изменений курса. Конечно, какое-то подорожание будет: это и оборудование, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования, конечно, повлияют на стоимость. Пока общая оценка не произведена», — сообщил Файзуллин.

Также он сказал, что увеличение стоимости квадратного метра будет зависеть от спроса. «Сегодня мы идем с ростом, то есть в этой части, я думаю, перекосов сильных не будет», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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