Министр строительства РФ предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин предупредил о подорожании строительных материалов и оборудования из-за ослабления курса рубля. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».



Одновременно министр заявил, что в строительстве жилья используется около 95% отечественных материалов. «Но ряд продукции всё равно приобретался из-за пределов нашей страны, поэтому разные объекты сейчас внимательно смотрятся и оценивается их изменение стоимости в сторону увеличения в связи с изменений курса. Конечно, какое-то подорожание будет: это и оборудование, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования, конечно, повлияют на стоимость. Пока общая оценка не произведена», — сообщил Файзуллин.

Также он сказал, что увеличение стоимости квадратного метра будет зависеть от спроса. «Сегодня мы идем с ростом, то есть в этой части, я думаю, перекосов сильных не будет», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.