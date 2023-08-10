Власти обещают открыть техдвижение по транспортной развязке с Советским проспектом осенью

Техническое движение на крупнейшей транспортной развязке Северного обхода — с Советским проспектом — планируют открыть осенью. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на вице-премьера Александра Рольбинова.



Власти рассчитывают, что новый шестиполосный путепровод, построенный вместо снесенного двухполосного, увеличит пропускную способность до 50 тысяч автомобилей в сутки и более. «Сейчас завершаются основные строительно-монтажные работы: на финальной стадии — возведение двух съездов с южной части Калининграда и переустройство участков газопровода высокого давления. Также ведется укрепление откосов растительным грунтом, установка шумозащитного и барьерного ограждений, опоры наружного освещения на участках строительной готовности», — рассказали в пресс-службе.

«Это составная часть Северного обхода, одна из крупнейших транспортных развязок в регионе. Подрядчики работают практически в круглосуточном режиме и идут с опережением сроков на два года. Текущие темпы дорожного строительства позволяют планировать открытие технического движения осенью этого года», — заявил Александр Рольбинов.