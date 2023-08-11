«Страшная вещь»: Елена Дятлова предложила очистить Фестивальную аллею от торговли (фото)

«Страшная вещь»: Елена Дятлова предложила очистить Фестивальную аллею от торговли (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Фестивальную аллею в Калининграде могут частично расчистить от торговых точек, перекрывающих пешеходную зону. С просьбой разобраться в проблеме в четверг, 10 августа, глава администрации города Елена Дятлова обратилась к своим подчиненным.

«Это, конечно, страшная вещь, — указала глава на магазин, расположенный на трамвайной остановке у перекрестка с улицей Красной. — Фестивальная аллея — это территория преимущественно для пешеходного движения. А государство — это защита интересов большинства, и правда в том, что под линейные объекты мы можем делать изъятие путём выкупа», — заявила Дятлова.

Задание проработать вопрос с торговыми точками чиновница дала своему первому заместителю Игорю Шлыкову.

«Когда мы будем приступать к проектированию Фестивальной аллеи, мы учтем ваше пожелание», — отреагировал Шлыков.

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