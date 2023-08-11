Центробанк: активность фальшивомонетчиков в Калининградской области снизилась

Количество поддельных купюр в регионе продолжает снижаться, сообщает на своём сайте Банк России. За первые шесть месяцев 2023 года было обнаружено 16 подделок. За аналогичный период прошлого года их было выявлено 37.

Чаще всего по-прежнему подделывают пятитысячные купюры, нашли 12 таких банкнот. Также банками было выявлено по одной поддельной банкноте номиналами 500 и 1000 рублей и две двухтысячные подделки.

Количество обнаруженных фальшивых долларов — 5 штук, что соответствует уровню прошлого года. Евро подделывают ещё реже, была найдена всего одна такая банкнота.

«Подлинные купюры имеют четкую и ровную печать, они не должны быть смазанными или иметь неравномерное распределение краски, — напоминает специалист по исследованию денежных знаков Отделения по Калининградской области Банка России Инесса Пихуля, — Чтобы убедиться в подлинности банкнот, необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Некоторые из них могут быть скрытыми или видимыми только при определенных условиях освещения. Например, водяные знаки видны, когда купюра находится против света. Если после самостоятельного изучения ваши подозрения относительно подлинности банкноты остаются, обратитесь в любой банк, чтобы проверить ее. Такая экспертиза не занимает много времени и будет для вас бесплатной».

Самостоятельно изучить внешний вид и защитные признаки находящихся в обращении банкнот (например, водяные знаки, микротекст, защитные нити и голограммы) можно через бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России».